Система електронних закупівель «PROZORRO» дозволила зекономити майже 12,5 мільйонів гривень коштів громади

779 допорогових закупівель шляхом електронних торгів у системі «PROZORRO» було оголошено торік розпорядниками коштів міського бюджету та комунальними підприємствами у Чернівцях. 612 з них відбулися. Очікувана вартість цих закупівель згідно оголошення становила понад 123,3 млн.грн. В результаті електронних торгів сума економії склала майже 12,5 млн.грн.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Найбільше допорогових закупівель в системі «PROZORRO» провели міські комунальні медичні установи (206 закупівель) управління освіти (140 закупівель), МТК «Калинівський ринок» (55 закупівель), МКП «Чернівціводоканал» ( 44 закупівлі), МіськШЕП ( 35 закупівель).

Найбільшу суму економії коштів від проведення допорогових закупівель в системі «PROZORRO» отримали управління освіти ( понад 3,2 млн.грн.), МКП «Чернівціводоканал» та «Теплокомуненерго» ( майже по 1,5 мн.грн.), департаменти ЖКГ та містобудівного комплексу і земельних відносин ( по 1,3 млн.грн.). У відсотковому вимірі найбільшу економію коштів від оголошеної суми закупівлі досягли управління культури (27,9%), департамент містобудівного комплексу і земельних відносин (23,7%), МКП «Теплокомуненерго» (21,6%), МКП «Міськсвітло» (19,7%), департамент праці та соціального захисту ( 19,2%).

Довідково. Відповідно до Положення про порядок закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках “Системи електронних закупівель” (ProZorro) в місті Чернівцях цією системою користуються усі замовники, які закуповують товари і послуг вартістю понад 30 тис. грн. , а також роботи вартістю понад 100 тис. грн.

Товари і послуги вартістю понад 200 тисяч гривень та роботи вартістю понад 1,5 млн. грн. закуповуються за процедурою, визначеною Законом України “Про публічні закупівлі”.