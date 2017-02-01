Встановлено нормативну вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту

Мін'юст наказом від 31.01.2017 N 229/5 установив нормативну вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту в 2017 році.

Так, визначено, що з урахуванням індексу споживчих цін за 2016 рік нормативна вартість однієї експертогодини у 2017 році становить:

- експертиза проста - 99,0 грн.;

- експертиза середньої складності - 123,8 грн.;

- експертиза особливої складності - 148,8 грн.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 лютого 2017 р. за N 133/30001 та набрав чинності 17 лютого 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 17.02.2017 N 14.



Про це повідомляє Юрій МІНТЕНКО начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області