Для учнів 1-х класів проводяться традиційні додаткові канікули

З 20 по 24 лютого 2017 року проводяться додаткові канікули для учнів 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Чернівців. Додаткові канікули проводяться відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», беручи до уваги лист Міністерства освіти і науки від 02.07.2007 р. № 1/9-407 «Організація навчально-виховного процесу в першому класі» та лист Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 25.01.2017р. № 01-31/203 про проведення додаткових канікул для учнів 1-го класу, з метою збереження здоров’я учнів, дотримання ДСанПіН, попередження перевтоми дітей 6-річного віку та подальшого ефективного їх навчання та виховання.

Про це повідомляє прес-служба міськради.