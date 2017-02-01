За останній тиждень у Чернівцях народилося 88 дітей

Що, Де, Коли

В 202 кабінеті міської ради відбудеться щотижневий брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.

в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”

Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці

У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», що за адресою: вул. Героїв Майдану, відбудуться урочистості до Міжнародного Дня рідної мови.



