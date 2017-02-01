Двоє іноземців намагались порушити кордон на Буковині

Протягом вихідних на Буковині прикордонниками Чернівецького загону було виявлено двох громадян Молдови, які намагалися порушити українське законодавство з прикордонних питань.

Так, особу, яка намагалася за допомогою хабара вирішити питання незаконного пропуску через державний кордон, затримали цими вихідними в пункті пропуску «Мамалига-авто». Громадянка сусідньої країни вклала кошти у закордонний паспорт, який пред’явила прикордонникам в пункті пропуску. Військовослужбовець Чернівецького загону відмовився від неправомірної вигоди. Натомість, зафіксував дану пропозицію у встановленому порядку та викликав представників Національної поліції, яким дана іноземка і буде пояснювати свої дії.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

В іншому випадку через цей же пункт пропуску «Мамалига-авто» громадянина Молдови не пропустили на територію України та заборонили в’їзд до нашої країни на три роки. Такий результат спіткав чоловіка через те, що у 2015 році він в’їхав на територію тимчасово окупованого Криму з материкової частини України та незаконно перетнув кордон з Російською Федерацію через закритий пункт пропуску.



