Цьогоріч чернівчани сплатили 10 мільйонів «оборонного» податку

Заради миру та збереження територіальної цілісності держави цього року чернівчани сплатили 10 млн. грн. військового збору. Загалом, із початку введення військового збору, платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, поповнили ним держскарбницю на 144,0 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що об’єкт оподаткування військовим збором визначений статтею 163 Податкового кодексу України. До нього, крім заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться і ряд інших. Зокрема – це орендна плата, виграші в державній або недержавній грошовій лотереї, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини тощо. Цього року доходи фізичних осіб теж оподатковуються військовим збором. Ставка військового збору становить 1,5%.

Звертаємо увагу, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.

За порушення правил нарахування, утримання та сплати податків у джерела виплати передбачено накладення штрафу у розмірі від 25 до 75 відсотків суми податку, щo підлягає нарахуванню тa/або сплаті дo бюджету.