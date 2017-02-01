Цьогоріч зросли ставки екоподатку

Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII, з 1 січня 2017 року збільшено порівняно з діючими у 2016 році на 12 відсотків ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензійний строк.

Податківець звернула увагу на те, що зазначені ставки екологічного податку застосовуються платниками для визначення податкових зобов’язань, що виникли з 1 січня 2017 року.

Упродовж 2016-го року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 1765,9 тис. грн. екологічного податку, що на 602,6 тис. грн., або більш як на третину перевищує показники 2015-го року.

Нагадуємо, що граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов'язань з екологічного податку вважаються за:

IV квартал 2016 року: 9 лютого 2017 року, а останнім днем сплати податку - 17 лютого 2017 року;

квартал ц.р.: 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно;

квартал ц.р.: 9 серпня та 18 серпня 2017 року відповідно;

квартал ц.р.: 9 листопада та 17 листопада 2017 року відповідно;

квартал ц.р.: 9 лютого та 19 лютого 2018 року відповідно.

Посадовець наголосила, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до вимог Податкового кодексу України.



