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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:47
20 лютого

В Україні заборонили продаж таблеток "Темпалгін"

13:08
20 лютого

У Чернівцях під час проведення робіт вибухнув газ

12:48
20 лютого

Система електронних закупівель «PROZORRO» дозволила зекономити майже 12,5 мільйонів гривень коштів громади

12:41
20 лютого

Встановлено нормативну вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту

12:34
20 лютого

Для учнів 1-х класів проводяться традиційні додаткові канікули

12:29
20 лютого

За останній тиждень у Чернівцях народилося 88 дітей

12:26
20 лютого

Двоє іноземців намагались порушити кордон на Буковині

12:04
20 лютого

Актуально: документи для податкової знижки

12:03
20 лютого

Цьогоріч чернівчани сплатили 10 мільйонів «оборонного» податку

12:03
20 лютого

Цьогоріч зросли ставки екоподатку

11:30
20 лютого

Безробітних в області побільшало

11:27
20 лютого

Чернівецький аеропорт за 6 місяців 2016 року обслужив понад 250 рейсів

11:22
20 лютого

Вітаємо буковинську колегу із відзнакою «Лицар доброї волі»!

11:19
20 лютого

Понад 1000 пачок цигарок виявили митники у автівці громадянина Румунії

11:16
20 лютого

В області відбудеться позапланова перевірка системи оповіщення

11:13
20 лютого

Чернівецькі прикордонники вшанували пам’ять загиблих на сході героїв

11:10
20 лютого

Миколу Якимчука призначено першим проректором Національної академії прокуратури України

11:05
20 лютого

Пневматичну рушницю та кульки до неї вилучено на українсько-молдовському кордоні у громадянина Молдови

11:03
20 лютого

У перший місяць року чернівецькі платники сплатили більше 2-х мільйонів податкових боргів

11:02
20 лютого

Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ працює із подовженим графіком

11:01
20 лютого

Звіт про використання доходів неприбуткової організації необхідно подати до 1 березня 2017 року

14:18
17 лютого

Меморіальні дошки Віталію Чунтулу та Станіславу Мамчію відкриють у Чернівцях

13:24
17 лютого

Власний автомобіль розчавив буковинця

13:13
17 лютого

А ти вже випробував «Електронний кабінет платника податку»?

13:12
17 лютого

Як працює антикорупційний сервіс «Пульс»

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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Що, Де, Коли
20 лютого о 15.00
В 202 кабінеті міської ради відбудеться щотижневий брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
21 лютого о 14.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», що за адресою: вул. Героїв Майдану, відбудуться урочистості до Міжнародного Дня рідної мови.

27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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Безробітних в області побільшало

Сьогодні, 11:30 / Коментарів: 0
Кількість зареєстрованих безробітних по області на кінець січня п.р. становила 8,7 тис. осіб і за місяць збільшилася на 9,2%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за січень п.р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 1,5% від кількості населення працездатного віку.
Про це повідомляє ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями до державної служби зайнятості, на кінець січня п.р. становила 739 одиниць, і порівняно з груднем 2016р. збільшилася на 2,4%.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець січня п.р. становило 12 осіб, що на 1 особу більше, ніж на кінець грудня 2016р.
Середній розмір допомоги по безробіттю у січні п.р. зменшився на 1,7% і становив 1704,6 грн, що у 1,9 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (3200 грн).
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