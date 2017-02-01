Безробітних в області побільшало

Кількість зареєстрованих безробітних по області на кінець січня п.р. становила 8,7 тис. осіб і за місяць збільшилася на 9,2%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за січень п.р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 1,5% від кількості населення працездатного віку.

Про це повідомляє ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями до державної служби зайнятості, на кінець січня п.р. становила 739 одиниць, і порівняно з груднем 2016р. збільшилася на 2,4%.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець січня п.р. становило 12 осіб, що на 1 особу більше, ніж на кінець грудня 2016р.

Середній розмір допомоги по безробіттю у січні п.р. зменшився на 1,7% і становив 1704,6 грн, що у 1,9 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (3200 грн).

