Чернівецький аеропорт за 6 місяців 2016 року обслужив понад 250 рейсів

За підсумками минулого року можна констатувати позитивний баланс пасажиропотоку КП «МА «Чернівці». Розпочати активну роботу вдалося лише з другого півріччя, адже саме тоді стартувала програма регулярних рейсів Чернівці-Київ-Чернівці. За 6 місяців було перевезено 12673 пасажирів. Виконано рейсів 253 з них 232 внутрішніх та 21 міжнародних (період липень-грудень 2016 р.). Це виводить аеропорт на позначку показників, що передував кризовому періоду.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Відповідно за січень нинішнього 2017 року вже було перевезено 2993 пасажирів, здійснено 67 рейсів, з них 63 внутрішні рейси з середнім корисним навантаженням 85% та 4 міжнародні рейси програми Чернівці-Хургада. На даний момент є всі пістави прогнозувати майбутній зріст пасажиропотоку. Вже на сьогодні попередньо узгоджено ще один регулярний рейс на Київ та регулярний міжнародний рейс на Бергамо (Італія) – 2 рази на тиждень. Тривають перемовини стосовно рейсів на Ізраїль та Туреччину. Нагадуємо, було знято обмеження на прийом/випуск літаків з низькорозташованими двигунами. Весняно-літню навігацію планується розпочати на літаках типу А-319, Ембраєр-190, 195, Боїнг–737 певних модифікацій та інших типах літаків з відповідними характеристиками.

