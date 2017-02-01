Вітаємо буковинську колегу із відзнакою «Лицар доброї волі»!

Наша буковинська колега, член Чернівецької облорганізації НМПУ Галина Єреміца отримала нагороду «ЛИЦАР ДОБРОЇ ВОЛІ» на Міжнародному форумі національно-патріотичного єднання і духовності.



Незалежна медіа-профспілка України щиро вітає свого лицаря з почесною відзнакою! Ми пишаємося буковинською колегою і зичимо пані Галині наснаги й надалі продовжувати свою світлу журналістську діяльність та бути тим янголом і берегинею чесного, світлого та могутнього українського правдивого слова. Бути добрим носієм справжньої журналістики в нас час не просто – тому ми бажаємо, успіхів, музи та легкої долі!



Галина Єреміца отримала громадсько-суспільний Статус «Оранта – Непорушна Стіна», підкріплений регаліями. Цей Статус є виключно жіночий і ним відзначаються особистості за меценатську, благодійну, культурно-просвітницьку діяльність, волонтерську діяльність на користь розвитку український нації та української Держави. Галина Єреміца була активною учасницею Майдану, а згодом уже понад два десятки разів побувала на Сході – як журналістка і як волонтерка. Має низку матеріалів із зони АТО.



Зазначимо, що 11 лютого 2017 року за сприяння «Студії військово-історичного мистецтва України» у Києві відбувся Другий міжнародний форум національно-патріотичного єднання і духовності «ЛИЦАР ДОБРОЇ ВОЛІ».