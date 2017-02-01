Понад 1000 пачок цигарок виявили митники у автівці громадянина Румунії

Кілька годин тому у пункті пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів. Цього разу сигарети були приховані у спеціально виготовленому тайнику, розташованому під передньою панеллю та кузовом автомобіля.
Про це повідомляє пресцентр Чернівецької митниці
Під час здійснення митних формальностей щодо транспортного засобу «FordGalaxy», 2006 р.в., митники відзначили підозріло нервову поведінку водія, громадянина Румунії. У результаті поглибленого огляду автівки було виявлено приховані 1190 пачок сигарет марки «Rothmans» вартістю 22 610 грн.
За протоколом про порушення митних правил, складеним за ч.1 ст.483 Митного кодексу України, тютюнові вироби та автомобіль, який попередньо оцінено у 250 000 грн., вилучено.