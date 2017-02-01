Чернівецькі прикордонники вшанували пам’ять загиблих на сході героїв

17 лютого у Чернівецькому прикордонному загоні, як і в інших підрозділах Держприкордонслужби, вшанували пам’ять про загиблого Героя України офіцера-прикордонника В’ячеслава Семенова. Рівно два роки тому він героїчно загинув під Дебальцевим на блокпосту «Балу».

17 лютого 2015 року офіцер-прикордонник з підлеглими черговий раз вів нерівні бої із переважаючими силами противника. Численні штурми бойовиків, при підтримці бронетехніки, успіху у взятті під свій контроль блокпоста не досягли, хоча самі укріплення були зруйновані. Під час бою осколок снаряда ворожого танка обірвав життя старшого лейтенанта В’ячеслава Семенова. В той же час його підлеглі завдяки героїчному вчинку командира, який уміло керував обороною та всіляко підтримував хлопців, змогли повернутися живими.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

2016 року Указом Президента України Петра Порошенко старшому лейтенанту В’ячеславу Семенову було присвоєно звання Герой України (посмертно).

Прикордонники Чернівецького загону хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих в зоні АТО героїв, серед яких був і буковинський прикордонник Олександр Заєць. Їх мужність під час виконання бойових завдань є прикладом самовідданого служіння Батьківщині, Українському народові, патріотизму і вірності обов’язку.



