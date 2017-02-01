Пневматичну рушницю та кульки до неї вилучено на українсько-молдовському кордоні у громадянина Молдови

Вчора в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Мамалига-Крива» митного поста «Кельменці» співробітниками Чернівецької митниці ДФС припинено спробу незаконного переміщення громадянином Республіки Молдова пневматичної рушниці та понад 190 кульок до неї.

Не зазначені в митній декларації, обмежені для ввезення та вивезення з України, без будь-яких дозвільних документів предмети виявлено у ручній поклажі громадянина, що слідував з Польщі у Молдову транзитом через Україну у якості пасажира рейсового мікроавтобуса сполученням «Чернівці-Кишинів».

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу України, відповідно до якого пневматичну рушницю згідно маркування «Designed Germany CANDAR Model: B2-4 Cal. 5.5 mm» та кульки згідно маркування «Diabolo Boxer 5.5 mm» вилучено. До того ж, окрім конфіскації товарів, санкції статті передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів.