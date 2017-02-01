Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ працює із подовженим графіком

Для зручності чернівчан, які декларуватимуть доходи за минулий рік, подовжено час прийому відвідувачів у Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ.

До 3 травня 2017 року (включно) Центр обслуговування платників працюватиме у такому режимі:

вівторок та четвер – з 9.00 до 20.00 год.;

понеділок та середа - з 9.00 до 18.00 год.;

п’ятниця - з 9.00 до 16.45 год.;

субота – з 9.00 до 13.00 год.

Перерва - з 13.00 до 13.45 год.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що в приміщенні Центру обслуговування платників створено належні умови для полегшення процесу подання декларацій, забезпечено відкритий доступ громадян до інформації. Працівники фахово роз'яснюють норми податкового законодавства, надають консультативну допомогу під час заповнення декларацій, допомагають освоїти технологію подання звітності в електронному вигляді.

Просимо мешканців Чернівців не зволікати, і виконати до 3 травня 2017 року свій конституційний обов’язок з розумінням того, що сплачений податок повернеться до кожного у вигляді соціальних благ.



