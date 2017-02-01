Звіт про використання доходів неприбуткової організації необхідно подати до 1 березня 2017 року

Чернівецька ОДПІ нагадує, що неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені статтею 133 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 та річну фінансову звітність.

Для неприбуткових організацій встановлюється річний звітний період, крім випадків, передбачених ст. 133.4.3 ПКУ. Поряд з цим встановлено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених у ст. 133.4.3 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного звітного періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Отже, неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають вимогам ПКУ, зокрема внесеними органами ДФС до Реєстру неприбуткових установ та організацій, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подається за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто не пізніше 1 березня 2017 року.

Докладніше - на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 102.04).