13343 86 80Стала відома заборгованість олігархів бюджету України на 01.01.2017 року:— Коломойский — 16,128 мільярдів долларів— Ахметов — 5, 231— Тарута – 3,000— Клюєви — 1,483— Жеваго — 2,942— Гути — 1,297— Березкін – 0,704— Костельман – 0,404— Тисленко — 0,350— Клімов – 0,346— Святаш — 0,300— Дзензерський — 0,245— Константиновські – 0,185— Лук,яненко — 0,172— Васадзе – 0,145— Юркевич — 0,133Всього только крупні олігархи НЕ ЗАПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 33,065 мільярда доларів США! Якщо додати менших грабіжників, депутатів, суддів, прокурорів та безліч інших паразитів – то сума мінімум потроїться –всього – 100!!! мільярдів доларів США!!! Це майже 3 трильйони гривень!!!В АМЕРИЦІ ДАВНО Б ВСІ СІЛИ ДОВІЧНО! РОКІВ НА 500 КОЖЕН…Зважаючи, що бюджет 2017 планує росхідну частину у 790 мільярди гривень, то ми маємо жити заможно без яких-небудь позик, не сплачуючи НІЧОГО ДЕРЖАВІ майже ЧОТИРИ РОКИ! Без будь-якої інфляції ЧИ ЧЕРГОВИХ ПОДОРОЖЧАНЬ КОМУНАЛКИ ТА ЇЖІ!ПРИ УМОВІ, ЩО ВОРЮГИ РОЗРАХУЮТЬСЯ З БЮДЖЕТОМ!Або ще є пропозиція:Один НАЙСУЧАСНІШИЙ Абрамс – найкращий американський танк – коштує всього-навсього 4,3 мільйони доларів! Тож. Купуємо 20000 – ДВАДЦЯТЬ ТИСЯЧ! – найкращих танків з п,ятикратним боєкомплектом, амуніцію, та за тиждень УТЮЖИМО КЛЯТУ РАШУ ДО УРАЛУ! А далі – хай китайці. НАМ – ВИСТАЧИТЬ відновлених територій Могутньої Київської Русі!p.s. Нема, нажаль, інформації про борги самого Петі. Думаю, вистачить ще на 5000 Гарпій…Ось такий він алігархопаханат !!!