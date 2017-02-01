13343 86 80 Від цього плавиться мозок та закипає…
Перш ніж читати – сядьте та візьміть валідол. Або автомат!
Та перестаньте взагалі платити мафії податки та комуналку!
Бо вони не платять нічого!
Що таке алігархопаханат ?
Стала відома заборгованість олігархів бюджету України на 01.01.2017 року:
— Коломойский — 16,128 мільярдів долларів
— Ахметов — 5, 231
— Тарута – 3,000
— Клюєви — 1,483
— Жеваго — 2,942
— Гути — 1,297
— Березкін – 0,704
— Костельман – 0,404
— Тисленко — 0,350
— Клімов – 0,346
— Святаш — 0,300
— Дзензерський — 0,245
— Константиновські – 0,185
— Лук,яненко — 0,172
— Васадзе – 0,145
— Юркевич — 0,133
Всього только крупні олігархи НЕ ЗАПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 33,065 мільярда доларів США! Якщо додати менших грабіжників, депутатів, суддів, прокурорів та безліч інших паразитів – то сума мінімум потроїться –всього – 100!!! мільярдів доларів США!!! Це майже 3 трильйони гривень!!!
В АМЕРИЦІ ДАВНО Б ВСІ СІЛИ ДОВІЧНО! РОКІВ НА 500 КОЖЕН…
Зважаючи, що бюджет 2017 планує росхідну частину у 790 мільярди гривень, то ми маємо жити заможно без яких-небудь позик, не сплачуючи НІЧОГО ДЕРЖАВІ майже ЧОТИРИ РОКИ! Без будь-якої інфляції ЧИ ЧЕРГОВИХ ПОДОРОЖЧАНЬ КОМУНАЛКИ ТА ЇЖІ!
ПРИ УМОВІ, ЩО ВОРЮГИ РОЗРАХУЮТЬСЯ З БЮДЖЕТОМ!
Або ще є пропозиція:
Один НАЙСУЧАСНІШИЙ Абрамс – найкращий американський танк – коштує всього-навсього 4,3 мільйони доларів! Тож. Купуємо 20000 – ДВАДЦЯТЬ ТИСЯЧ! – найкращих танків з п,ятикратним боєкомплектом, амуніцію, та за тиждень УТЮЖИМО КЛЯТУ РАШУ ДО УРАЛУ! А далі – хай китайці. НАМ – ВИСТАЧИТЬ відновлених територій Могутньої Київської Русі!
p.s. Нема, нажаль, інформації про борги самого Петі. Думаю, вистачить ще на 5000 Гарпій…
Ось такий він алігархопаханат !!!Володимир ПилипчукДжерело