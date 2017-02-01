За неповних 4 роки в Румунії посаджені в тюрму син і брат президента, екс-прем'єр, екс-спікер

За неповних чотири роки під керівництвом головного прокурора Національного управління по боротьбі з корупцією Румунії Лаури Ковесі, на лаві підсудних опинилися 890 осіб. Засуджені до різних тюремних термінів чиновники високого рангу від колишніх міністрів і екс-депутатів парламенту і Європарламенту до брата колишнього президента Румунії Траяна Бесеску (Мірчі Бесеску) і сина екс президента Молдови Петра Лучинського (Сергія Лучинського), колишнього прем'єр-міністра і колишніх спікерів Сенату ( Верхня палата парламенту Румунії) Василе Блага і Валеріу Згоня.За словами самої Ковесі, причина успіху роботи антикорупційного відомства, головна опора і складова - це закон. Верховенство його в роботі. «У всьому, що ми робимо, спираємося виключно на закон», - підкреслює вона, додаючи при цьому, що жодного разу за роки своєї роботи на посаді генерального прокурора і керівника управління по боротьбі з корупцією не обговорювала ту чи іншу корупційну справу з керівництвом країни . Не менш важливим, за її словами, залишається і менталітет громадян, які повинні забути про можливість «за хабар вирішити всі питання».При цьому головним і дуже надійним «плечем» управління у видобутку доказової бази корупційних оборудок є румунська служба інформації (аналог українського СБУ).Не так давно Лауру Ковесі звинуватили в тому, що управління використовує «прослушку», як за часів Ніколає Чаушеску, для отримання доказової бази. Відповідь Ковесі була більш ніж переконливою: «Так, прослуховування ведуться. Однак, все без винятку, з дозволу судових інстанцій ».Як стверджують ЗМІ, Ковесі живе на одну зарплату. Вельми солідну по румунським мірками: згідно з останньою декларацією про доходи, її середньомісячний заробіток - не більше 2,8 тисячі євро.«У її власності - двокімнатна квартира в Бухаресті, придбана в 2007 році по іпотеці. Особистого автомобіля і нерухомості немає. Будинків і заміських «замків» з видом на Лазурний берег з триметровим парканом з білого каменю по периметру, та ще з камерами відеоспостереження і армією нероб-охоронців, до чого так звикла наша доморосла (і не тільки наша) еліта, за нею теж не числиться . Немає і рахунків з семизначними нулями в зарубіжних банках, як немає і фірм в далеких офшорах. На роботу вона їде службовим авто «, - пише автор.«Аргумент»