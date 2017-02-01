За неповних 4 роки в Румунії посаджені в тюрму син і брат президента, екс-прем'єр, екс-спікер

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:47
20 лютого

В Україні заборонили продаж таблеток "Темпалгін"

13:08
20 лютого

У Чернівцях під час проведення робіт вибухнув газ

12:48
20 лютого

Система електронних закупівель «PROZORRO» дозволила зекономити майже 12,5 мільйонів гривень коштів громади

12:41
20 лютого

Встановлено нормативну вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту

12:34
20 лютого

Для учнів 1-х класів проводяться традиційні додаткові канікули

12:29
20 лютого

За останній тиждень у Чернівцях народилося 88 дітей

12:26
20 лютого

Двоє іноземців намагались порушити кордон на Буковині

12:04
20 лютого

Актуально: документи для податкової знижки

12:03
20 лютого

Цьогоріч чернівчани сплатили 10 мільйонів «оборонного» податку

12:03
20 лютого

Цьогоріч зросли ставки екоподатку

11:30
20 лютого

Безробітних в області побільшало

11:27
20 лютого

Чернівецький аеропорт за 6 місяців 2016 року обслужив понад 250 рейсів

11:22
20 лютого

Вітаємо буковинську колегу із відзнакою «Лицар доброї волі»!

11:19
20 лютого

Понад 1000 пачок цигарок виявили митники у автівці громадянина Румунії

11:16
20 лютого

В області відбудеться позапланова перевірка системи оповіщення

11:13
20 лютого

Чернівецькі прикордонники вшанували пам’ять загиблих на сході героїв

11:10
20 лютого

Миколу Якимчука призначено першим проректором Національної академії прокуратури України

11:05
20 лютого

Пневматичну рушницю та кульки до неї вилучено на українсько-молдовському кордоні у громадянина Молдови

11:03
20 лютого

У перший місяць року чернівецькі платники сплатили більше 2-х мільйонів податкових боргів

11:02
20 лютого

Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ працює із подовженим графіком

11:01
20 лютого

Звіт про використання доходів неприбуткової організації необхідно подати до 1 березня 2017 року

14:18
17 лютого

Меморіальні дошки Віталію Чунтулу та Станіславу Мамчію відкриють у Чернівцях

13:24
17 лютого

Власний автомобіль розчавив буковинця

13:13
17 лютого

А ти вже випробував «Електронний кабінет платника податку»?

13:12
17 лютого

Як працює антикорупційний сервіс «Пульс»

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Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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Що, Де, Коли
20 лютого о 15.00
В 202 кабінеті міської ради відбудеться щотижневий брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
21 лютого о 14.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», що за адресою: вул. Героїв Майдану, відбудуться урочистості до Міжнародного Дня рідної мови.

27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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За неповних 4 роки в Румунії посаджені в тюрму син і брат президента, екс-прем'єр, екс-спікер

Сьогодні, 10:46 / Коментарів: 0
За неповних 4 роки в Румунії посаджені в тюрму син і брат президента, екс-прем'єр, екс-спікер
За неповних чотири роки під керівництвом головного прокурора Національного управління по боротьбі з корупцією Румунії Лаури Ковесі, на лаві підсудних опинилися 890 осіб. Засуджені до різних тюремних термінів чиновники високого рангу від колишніх міністрів і екс-депутатів парламенту і Європарламенту до брата колишнього президента Румунії Траяна Бесеску (Мірчі Бесеску) і сина екс президента Молдови Петра Лучинського (Сергія Лучинського), колишнього прем'єр-міністра і колишніх спікерів Сенату ( Верхня палата парламенту Румунії) Василе Блага і Валеріу Згоня.

За словами самої Ковесі, причина успіху роботи антикорупційного відомства, головна опора і складова - це закон. Верховенство його в роботі. «У всьому, що ми робимо, спираємося виключно на закон», - підкреслює вона, додаючи при цьому, що жодного разу за роки своєї роботи на посаді генерального прокурора і керівника управління по боротьбі з корупцією не обговорювала ту чи іншу корупційну справу з керівництвом країни . Не менш важливим, за її словами, залишається і менталітет громадян, які повинні забути про можливість «за хабар вирішити всі питання».

При цьому головним і дуже надійним «плечем» управління у видобутку доказової бази корупційних оборудок є румунська служба інформації (аналог українського СБУ).

Не так давно Лауру Ковесі звинуватили в тому, що управління використовує «прослушку», як за часів Ніколає Чаушеску, для отримання доказової бази. Відповідь Ковесі була більш ніж переконливою: «Так, прослуховування ведуться. Однак, все без винятку, з дозволу судових інстанцій ».

Як стверджують ЗМІ, Ковесі живе на одну зарплату. Вельми солідну по румунським мірками: згідно з останньою декларацією про доходи, її середньомісячний заробіток - не більше 2,8 тисячі євро.

«У її власності - двокімнатна квартира в Бухаресті, придбана в 2007 році по іпотеці. Особистого автомобіля і нерухомості немає. Будинків і заміських «замків» з видом на Лазурний берег з триметровим парканом з білого каменю по периметру, та ще з камерами відеоспостереження і армією нероб-охоронців, до чого так звикла наша доморосла (і не тільки наша) еліта, за нею теж не числиться . Немає і рахунків з семизначними нулями в зарубіжних банках, як немає і фірм в далеких офшорах. На роботу вона їде службовим авто «, - пише автор.

«Аргумент»
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