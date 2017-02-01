Діти Небесної Сотні: слова тих, чиї батьки загинули на Майдані. Три роки після розстрілів на Майдані. Чергова дата, яка змушує усіх нас вкотре проводити ревізію: чого домоглися? Чи такою, як є зараз, хотіли бачити Україну ті, хто безстрашно помирав за неї у лютому 2014-го? Сьогодні ми вирішили дати слово тим, заради кого герої Небесної Сотні йшли під кулі - їхнім дітям. Чим живуть? У що вірять? Що вони хотіли б сказати своїм татам, які не повернулися з Майдану.