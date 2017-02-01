У Києві почався Майдан

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає
-Під час спроби блокадників ДНР і ЛНР встановити намет біля АП відбулась штурханина між жандармами режиму і громадськими активістами
Сталось таке. Прихильники блокади ДНР і ЛНР несли генератор до місця, де збираються встановити намет. Однак поліція їх не пропустила.
Українська жандармерія перекрила вулицю Інститутську в той момент, коли частина ходи намагалася пройти в напрямку вулиці Банкової.
Після нетривалої словесної перепалки правоохоронці відступили.
Учасники акції "Блокада Донбасу" збираються ночувати під АП і дочекатись Петра Порошенка та вимагатимуть від глави держави припинити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей.
Жандарми заарештували (затримали) Миколу Коханівського і ще 4-ри чоловіки з добробату ОУН. На людей пустили газ. В хід пішли кийки. Побили нардепа Єгора Соболєва до крові. Намет повалили і забрали. Зараз хлопці збираються йти визволяти Миколу Коханівського. Залишайтесь на зв'язку.