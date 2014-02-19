Юридичне управління Чернівецької міської ради прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік в 105 кабінеті Ратуші (Центральна площа,1).
До участі у заході запрошуються усі небайдужі чернівчани, громадські активісти та представники ЗМІ.
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.