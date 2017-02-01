Реакція української влади на визнання Росією паспортів ДНР і ЛНР

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Мюнхена:
-Реакція першої особи України виявилась абсолютно беззубою і неадекватною. Мабуть, далася взнаки хронічна... втома перед поїздкою до Мюнхену і під час неї.
"Для мене це є черговим доказом російської окупації і порушенням Росією міжнародного права", - заявив президент України Петро Порошенко в суботу, 18 лютого, в Мюнхені.
Бачте, для нього це є "черговим доказом"... Скільки аналогічних голослівних заяв про "черговий доказ" ми вже чули від нього? Та мабуть разів зі сто. Звичайна статистика. Це не реакція державного мужа! Де практичні дзеркальні (асиметричні) дії?
"Цей указ фундаментально суперечить логіці мінських домовленостей", - зазначив також, знаходячись в Мюнхені міністр закордонних справ України Павло Клімкін. І що? А чи будуть збоку України якісь відповідні, адекватні практичні дії? Наприклад запровдження візового режиму з РФ? Економічна блокада ДНР та ЛНР?
"Такий крок Кремля повністю перекреслює мінський процес і дорівнює заявою Росії щодо виходу з нього", - вважає секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов. Росія "юридично визнала квазідержавні терористичні угруповання", зазначив він.
Ну ось, по суті, і вся реакція. Жодного слова про практичні дії України у відповідь Росії.
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Пригадуєте, як вчинив Ізраїль, коли Україна виступила проти його резолюції в Радбезі ООН?
А так! Ізраїль відмінив візит Гройсмана до Ізраїлю на невизначений час, МЗС викликало нашого посла на "килим", скасували безвіз до Ізраїлю і спільні політичні заходи на цей рік.
США у відповідь на кібер-атаки з боку Росії видворила аж 35 російських дипломатів, разом з їх сім'ями з США і оновили санкційний список.
Оце, я розумію, реакція. А що Порошенко? Обтер Путін об нього ноги вчергове..., а той далі "президент миру". Вдарили по одній щоці - підстав іншу.
А мало б бути негайно:1). Розірвання договору про дружбу і співробітництво!
2). Розірвання дипвіносин!
3). Закриття російських банків в Україні і російських підприємств!
4). Запровадження візового режиму з РФ!
5). Торгово-економічна блокада з ДНР і ЛНР!
6). Заборона РПЦ МП на території України
І це неповний перелік заходів, які повинна зробити Україна у відповідь на дії Росії!