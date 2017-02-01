Як блокадники "невдоволених громадян" задобрили

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Бахмута:
-З поміж усього є й хороші новини - блокада ДНР та ЛНР де-факто легалізована!
І цим хорошим новинам несвідомо підіграв Володимир Путін. Після указу про офіційне визнання паспортів ДНР і ЛНР силовий розгін редутів блокадників відійшов на задній план і, схоже, стає легітимною акцією. Підіграв блокадникам і Секретар РНБО Олександр Турчинов, публічно висловившись, що він також за економічну блокаду ДНР та ЛНР. Відповідну роль відграв і відеоролик 2015 року у якому Юрій Луценко з трибуни ВР заявляв, що повна блокада ДНР і ЛНР - це єдиний правильний спосіб вигнати окупантів з Донбасу. І, мовляв, що й сам президент України дотримується такої думки.
А вчора на редуті "Запоріжжя" - це там де станція Бахмут - відбулась досить кумедна подія. На редут висадився "десант" невдоволених громадян. Жіночки і чоловіки літнього віку з сусідніх околиць. І давай стенатись, сльози лити: ми замерзаємо, нема на чому обід зварити, ми такі голодні й холодні. І тут... відбулась неочікувана кульмінація - блокадники подіставали із своїх закутків-закромів консерви, крупи, чай, каву, деякий теплий одяг і роздали це все добо "невдоволеним громадянам". За кілька секунд їх гнів зійшов на милість. Обурення як рукою зняло. "Невдоволені громадяни" тепло подякували хлопцям, посідали у транспорт, який привіз їх на редут і з миром роз'їхались по домівках.