Мюнхенська конференція з питань безпеки, день другий

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Мюнхена:
-У кулуарах форуму Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Головна тема розмови - Петро Порошенко просить Христю Фріланд допогти організувати йому зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Наша дипломатія в цьому питанні безсила.
Нагадаю. За кілька днів Петро Порошенко відвідає Нью-Йорк і планує виступити в Радбезі ООН. Не дуже гарно виглядатиме, якщо і цього разу Дональд Трамп проігнорує Петра Олексійовича.
Можливо Канада нам допоможе?