Путін зробив перший крок до визнання ДНР і ЛНР самостійними державами

Президент РФ підписав указ про визнання на російській території "паспортів ДНР і ЛНР", а також автомобільних знаків, виданих терористами, дипломів, свідоцтв тощо.
Хтось думає, чи навіть переконаний, що це дурниці і світ цього не визнає... Нічого подібного. Це перший крок Росії до визнання ДНР і ЛНР незалежними суб'єктами міжнародного права.
А що з цього вчинку витікає? Те, що Росія і не збирається виконувати якісь там Мінські домовленості, а навпаки економічно, а тепер ще й політично укріплює ДНР і ЛНР. Фактично цей крок Москви засвідчив що Росія вийшла з Мінського переговорного процесу.
А терористичні організації ДНР і ЛНР поступово перетворюються в самостійних гравців на міжнародній арені.
Вже не кажу про те, що власниками паспортів ДНР і ЛНР стануть тисячі бойовиків з Росії і навіть, для прикриття, вояки регулярних російських військових підрозділів.
Так що, пане Порошенко, торгуємо з терористами далі?