Турчинов виступив за повну блокаду Донбасу

Секретар РНБО назвав перекриття вантажопотоку передумовою для деокупації
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов вважає, що необхідно перекрити весь вантажопотік через лінію розмежування на Донбасі. В інтерв'ю liga.net він назвав це єдиним способом зупинити контрабанду.
«... Я прихильник цього варіанта - заборонити будь-які переміщення товарів і вантажів. Але мені кажуть: там же є підприємства, які платять податки в наш бюджет і на експорт відправляють продукцію, а валюта надходить в українські банки, там живуть наші громадяни, їм треба працювати і т.д. Я вважаю, що тут доречний досвід Хорватії, яка на початку 1990-х перебувала в схожому з Україною положенні », - сказав Турчинов.
За словами секретаря РНБО, жорстка економічна блокада дозволила Хорватії швидко деокупувати свою території.
«Відповідно, якщо ми хочемо прискорити процес звільнення своїх територій - потрібно вибирати радикальний варіант», - вважає Турчинов.
Однак, за його словами, проти економічної блокади виступає Захід.
«Особисто моя позиція: йде війна і всі повинні працювати на перемогу. Повна ізоляція окупованій території значно наблизить терміни її звільнення », - резюмував Турчинов.
Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що погрозами ракетного удару Росія намагається перевести на нову фазу гібридну війну проти України.
Як повідомлялося, раніше генпрокурор Юрій Луценко з трибуни Верховної Ради також підтримував блокування вантажопотоку з ОРДЛО.