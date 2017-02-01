Петро Кобевко з Києва: Буковино, вставай!

Що, Де, Коли

Юридичне управління Чернівецької міської ради прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік в 105 кабінеті Ратуші (Центральна площа,1).

До участі у заході запрошуються усі небайдужі чернівчани, громадські активісти та представники ЗМІ.

в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”

Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці