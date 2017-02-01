Петро Кобевко з Києва: Буковино, вставай!

Євромайдан пережив ніч протистояння з силовиками.
Новий день на Майдані Незалежності зустрічали з гімном і піснями.
На ранок захисники Майдану, захисники свободи українського народу одержали велику допомогу.
З різних областей України у цей важкий та вирішальний для України час до столиці з’їхалися мирні активісти. У страху очі великі, й українці вміють наганяти страх на звіра.
Говорили, що по Україні створені заслони від заходу до сходу — то цього немає! Міліціянти переходять на бік народу, всіх пропускають.
Київ прокинувся, Буковино, вставай! Допомога потрібна скрізь і всюди, Жінки, не тримайте біля спідниць своїх чоловіків. Усі — до Києва! Завтра буде пізно, вставайте!
Всі — на Київ, знищимо звіра! За правду, за народ!