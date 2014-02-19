Майдан готовий до штурму!

Як повідомляє Петро Кобевко майдан оточений з усіх боків. Але "Беркут" боїться наступати. Людей постійно більшає.
На майдані не вистачає їжі, одягу, тому, що цієї ночі для утримання барикад, було спалено багато одягу.
Ніч вистояли.
Кияни приносять на майдан їжу, одяг. Люди готують коктейлі Молотова, бруківку і готуються до штурму.
Від Жовтневого палацу помічено рух беркутівців. Майдан готовий!
Тут люди прийшли на смерть, а беркутівці прийшли за гроші, тому вони ніколи не переможуть, тих, хто готовий віддати життя за свободу, волю, за краще майбутнє!
У зв’язку з тим, що Будинку профспілок згорів прес-центр, його перенесли у Михайлівський монастир. Тому наразі нема можливості передати фото та відео з майдану. Але тут знаходиться дуже багато поранених воїнів, які не покидають барикад, вони продовжують відстоювати свої права, Київ, Україну, вони продовжують воювати з режимом.
19 лютого 2014 року