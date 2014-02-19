Це було на Майдані

Буковинці, їдьте на Майдан! Ви мусите доїхати!
Мені часто телефонують і кажуть, що не можуть доїхати до Києва, що їм чинять перепони. Нічого подібного. Міліція мовчки пропускає машини, провізію.
Не слухайте провокаторів, хто хоче доїхати, той доїде.
Дібратись Майдану можна з боку Михайлівської площі.
Українці, буковинці, їдьте на Майдан! Ви тут потрібні! Треба доїхати!!!
У зв’язку з тим, що Будинку профспілок згорів прес-центр, кажуть, що його перенесли у Михайлівський монастир. Тому нашому кореспонденту, наразі, нема можливості передати фото та відео з майдану. Але тут, на майдані знаходиться дуже багато поранених воїнів, які не покидають барикад, вони продовжують відстоювати свої права, Київ, Україну, вони продовжують воювати з режимом.
Як повідомляє Петро Кобевко, він не знайшов у Михайлівському соборі прес-центру. Там відкрито госпіталь, де дуже багато поранених. Точних даних нема: одні кажуть, сотні, інші тисячі. У соборі відкриті аптеки, є лікарські препарати. Сюди зносять поранених, тут знаходяться священики, лікарі.
Багато киян забирають до себе додому поранених, особливо і ті сім’ї, де є медики.
19 лютого 2014 року