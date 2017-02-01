Гаряча новина: "Тільки що відбулася спроба розгону редуту "Запоріжжя" в Бахмуті" - Ігор Громов

Біля наших позицій зупинилося декілька авто поліції, а трохи поодаль став автобус зі спецпризначенцями, коли учасники блокади побачили, що КОРДівці виходять з автобусу та готуються зачищати редут, то відразу запалили шини.
Приїхала швидка та представники МЧС, якраз в цей час повз редут проїзжали два військові КРАЗи - хлопці висловили свою підтримку блокадникам, МЧС-івці теж стали на сторону ветеранів добробатів.
Після цього КОРД змушений був знятися з позиції та поїхати геть.
Минула одна ніч з моменту засідання РНБО і вже очевидним є намір влади силою зачистити позиції учасників блокади.
Побачимо, що буде далі.
Ігор Громов