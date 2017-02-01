Сеничак проти Насірова

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Новини
14:18
17 лютого

Меморіальні дошки Віталію Чунтулу та Станіславу Мамчію відкриють у Чернівцях

13:24
17 лютого

Власний автомобіль розчавив буковинця

13:13
17 лютого

А ти вже випробував «Електронний кабінет платника податку»?

13:12
17 лютого

Як працює антикорупційний сервіс «Пульс»

12:46
17 лютого

Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ працює із подовженим графіком

12:44
17 лютого

Іноземні доходи оподатковуються

12:44
17 лютого

Легальні доходи працюють на чернівчан

12:42
17 лютого

Чернівецькі волонтери готують для бійців АТО страви «на замовлення»

12:38
17 лютого

ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПУСУ ВІДВІДАЛИ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК У ЧЕРНІВЦЯХ

12:31
17 лютого

У Чернівцях розглянули питання прозорості надання державної підтримки політичним партіям

16:30
16 лютого

Великі зміни чекають велику партію БПП «Солідарність» у Чернівецькій області

14:09
16 лютого

На Буковині стартував проект для молоді «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього»

14:05
16 лютого

Чернівецьке ОУЛМГ нагадує правила здачі екзаменів для отримання "Посвідчення мисливця"

12:50
16 лютого

Оподаткування спадщини

12:49
16 лютого

Соціальний внесок чернівецьких працедавців у січні склав майже 75 мільйонів

12:48
16 лютого

Задекларувати доходи можна особисто, поштою, або електронкою

11:39
16 лютого

105-літня буковинка відкрила секрет довголіття

11:31
16 лютого

Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

11:21
16 лютого

Центр Чернівців сьогодні частково без води

11:04
16 лютого

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:02
16 лютого

Цьогоріч 78 чернівчан відмовились від «конвертів»

11:01
16 лютого

Заробляєте репетиторством – подайте декларацію

11:00
16 лютого

Обережно, ожеледиця!

10:57
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На українсько-румунському кордоні затримали латвійця із наркотиками

14:55
15 лютого

У Чернівцях проходитиме акція "Допомогти може кожен"

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Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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Що, Де, Коли
17 лютого о 16.00
Юридичне управління Чернівецької міської ради прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік в 105 кабінеті Ратуші (Центральна площа,1).
До участі у заході запрошуються усі небайдужі чернівчани, громадські активісти та представники ЗМІ.
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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Сеничак проти Насірова

Вчора, 16:41 / Коментарів: 0
Сеничак проти Насірова Керівник ДФС у Чернівецькій області Михайло Сеничак у суді відстоює своє право працювати на благо України. Це право минулого року від нього хотів забрати супер-багач на наших податках, голова ДФС України Насіров. Він звільнив Сеничака з посади тільки за те, що той у рази збільшив офіційний дохід до державної казни. І у той же час зменшив кількість перевірок та накладань штрафів на підприємців. Постійно ліквідовував можливості податківцями пресувати бізнес і брати хабарі.
Показуючи приклад самовідданої праці на благо України, Михайло Сеничак навіть відмовився від службового авта та пального. Він використовував власне авто і за власні кошти заправляв його. Це не подобалося фіскалам, котрі на службі наживалися. А добрий приклад став заразним.
Тим паче, що підприємці області підтримували Михайла Сеничака. У той час ДФС стала кращим другом бізнесу, а не його руйнівником.
Таке довго не могло тривати. Бо Насіров свої мільярди міг втратити, якби всі стали так працювати, як Сеничак.
Насіров, до речі, досі не зумів пояснити де він взяв не тільки перший мільйон, а й перший мільярд. Аби йому не задавали подібних питань подібні до Сеничака підлеглі, він звільнив Михайла Ярославовича з посади.
А Сеничак подав до суду Насірова. Бо вважає, що саме Насіров повинен бути звільнений: не міг чиновник за коротке життя заробити мільярд чесною працею. Тому Насіров не тільки мусить бути звільнений, а ще й відповідати за багатства, які «заробив» нечесною працею. І не тільки перед законом ця відповідальність мусить бути, а й перед гнівом ошуканих ним підприємців та людей.
Суди тривають. Доки Насіров на посаді, з виграшу Сеничака користі не буде. Але Насіров буде звільнений, а Сеничак поновлений на посаді.
Це – справедливо.
А справедливість є! за неї треба боротися!
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