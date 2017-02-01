Сеничак проти Насірова

Керівник ДФС у Чернівецькій області Михайло Сеничак у суді відстоює своє право працювати на благо України. Це право минулого року від нього хотів забрати супер-багач на наших податках, голова ДФС України Насіров. Він звільнив Сеничака з посади тільки за те, що той у рази збільшив офіційний дохід до державної казни. І у той же час зменшив кількість перевірок та накладань штрафів на підприємців. Постійно ліквідовував можливості податківцями пресувати бізнес і брати хабарі.
Показуючи приклад самовідданої праці на благо України, Михайло Сеничак навіть відмовився від службового авта та пального. Він використовував власне авто і за власні кошти заправляв його. Це не подобалося фіскалам, котрі на службі наживалися. А добрий приклад став заразним.
Тим паче, що підприємці області підтримували Михайла Сеничака. У той час ДФС стала кращим другом бізнесу, а не його руйнівником.
Таке довго не могло тривати. Бо Насіров свої мільярди міг втратити, якби всі стали так працювати, як Сеничак.
Насіров, до речі, досі не зумів пояснити де він взяв не тільки перший мільйон, а й перший мільярд. Аби йому не задавали подібних питань подібні до Сеничака підлеглі, він звільнив Михайла Ярославовича з посади.
А Сеничак подав до суду Насірова. Бо вважає, що саме Насіров повинен бути звільнений: не міг чиновник за коротке життя заробити мільярд чесною працею. Тому Насіров не тільки мусить бути звільнений, а ще й відповідати за багатства, які «заробив» нечесною працею. І не тільки перед законом ця відповідальність мусить бути, а й перед гнівом ошуканих ним підприємців та людей.
Суди тривають. Доки Насіров на посаді, з виграшу Сеничака користі не буде. Але Насіров буде звільнений, а Сеничак поновлений на посаді.
Це – справедливо.
А справедливість є! за неї треба боротися!