«У кожного своя дорога: моя веде на війну в Авдіївку, Іванова - на сніданок в Америку», - Ольга Кобевко

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Новини
14:18
17 лютого

Меморіальні дошки Віталію Чунтулу та Станіславу Мамчію відкриють у Чернівцях

13:24
17 лютого

Власний автомобіль розчавив буковинця

13:13
17 лютого

А ти вже випробував «Електронний кабінет платника податку»?

13:12
17 лютого

Як працює антикорупційний сервіс «Пульс»

12:46
17 лютого

Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ працює із подовженим графіком

12:44
17 лютого

Іноземні доходи оподатковуються

12:44
17 лютого

Легальні доходи працюють на чернівчан

12:42
17 лютого

Чернівецькі волонтери готують для бійців АТО страви «на замовлення»

12:38
17 лютого

ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПУСУ ВІДВІДАЛИ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК У ЧЕРНІВЦЯХ

12:31
17 лютого

У Чернівцях розглянули питання прозорості надання державної підтримки політичним партіям

16:30
16 лютого

Великі зміни чекають велику партію БПП «Солідарність» у Чернівецькій області

14:09
16 лютого

На Буковині стартував проект для молоді «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього»

14:05
16 лютого

Чернівецьке ОУЛМГ нагадує правила здачі екзаменів для отримання "Посвідчення мисливця"

12:50
16 лютого

Оподаткування спадщини

12:49
16 лютого

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12:48
16 лютого

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11:39
16 лютого

105-літня буковинка відкрила секрет довголіття

11:31
16 лютого

Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

11:21
16 лютого

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11:04
16 лютого

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:02
16 лютого

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11:01
16 лютого

Заробляєте репетиторством – подайте декларацію

11:00
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15 лютого

У Чернівцях проходитиме акція "Допомогти може кожен"

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Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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17 лютого о 16.00
Юридичне управління Чернівецької міської ради прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік в 105 кабінеті Ратуші (Центральна площа,1).
До участі у заході запрошуються усі небайдужі чернівчани, громадські активісти та представники ЗМІ.
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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«У кожного своя дорога: моя веде на війну в Авдіївку, Іванова - на сніданок в Америку», - Ольга Кобевко

Вчора, 15:27 / Коментарів: 0
«У кожного своя дорога: моя веде на війну в Авдіївку, Іванова - на сніданок в Америку», - Ольга Кобевко Депутат Чернівецької обласної ради, заступник голови комісії з питань охорони здоров`я, соціальної допомоги воїнам АТО, лікар-волонтер Ольга Кобевко поїхала на фронт до Авдіївки.
- Я не маю права сидіти, склавши руки, коли ворог нападає на мою Україну. Російські окупанти та їхні посібники вбивають наших людей, мирних жителів Донбасу, жінок і дітей. Якщо ми не зупинимо їх там, вони вбиватимуть нас тут. Руйнуватимуть наші міста і села, уб`ють наших дітей, батьків. Цей ворог не розуміє слів дипломатії, угод, мирних пропозицій. Поки ми не дамо їм добре по зубах, доти вони не заспокояться. Війна на Сході стосується кожного українця. Ніхто не зможе її пересидіти десь на українській печі чи у «крайній хаті». Піч не є фортецею і легко знищується 120-міліметровою міною. А «крайня хата» першою горить на війні.
Це повинен усвідомити кожен. Сьогодні за свободу і мир ми змушені платити високу ціну. Вони коштують життя і крові найкращих синів і доньок України. Ворога неможливо задобрити словами, обіцянками, поступками, здачею одного чи двох міст, районів… Війну можна виграти тоді, коли ми розіб`ємо російських фашистів і виженемо їх з території України, повернемо Крим, зміцнимо армію, закриємо кордон з Росією.
Я - за такий результат цієї війни.
Є інший варіант, коли війну можна завершити. Це - здатися на милість Росії. Але то не наша дорога. Та й тоді війна перейде в іншу стадію: голодоморів, тюрем, знищення української нації. Мені такий метод не підходить. Він не мій і не моєї України.
Коли над нацією нависла небезпека, я не їду на сніданки до президента Америки і не благаю його на колінах захистити мене і мою Україну, мого сина, мою сім`ю, моїх батьків. Я змушена взяти до рук зброю і нею себе захищати. Хоча моя зброя там, на Сході, - це ліки, лікарські знання, допомога пораненим. Також допомагаю солдатам всім, чим можу.
Особливо мені прикро, навіть гидко від того, що творять наші дрібні владці. Наприклад, колеги-депутати з міськради творять якусь чудасію. Вони «прокладають» у Чернівцях непотрібні тунелі під злітною смугою аеропорту. Ніби новітні Остапи Бендери перетворюють Чернівці у Нью-Васюки. Або голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян та голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук. У той час, коли на війні ворог пішов у наступ, руйнує промзону Авдіївки, вбив уже десятки солдатів і мирних жителів, вони спокійно собі у Трампа снідають. Уже другий тиждень сидять в Америці. Добре там їдять, м`яко сплять, весело проводять час. А тут загинув «Академік», викладач ЧНУ Леонід Дергач. Уже вдруге на Буковині оголошується День жалоби. Бо привезли тіла ще двох загиблих воїнів, які колись служили у Чернівцях.
Слухайте мене, голови! Навіть якщо ви не змогли Трампу відмовити у сніданку, на який нібито він вас запросив особисто (хоча у це ні я, ні буковинці не вірять), то після сніданку 2 лютого ви змушені були б вилетіти додому. Україна в небезпеці! Не сьогодні-завтра можуть оголосити військовий стан. Хто буде займатися мобілізаційною, організаційною роботою? Хто займеться ресурсним забезпеченням і організовуватиме територіальну оборону? Адже це ваші безпосередні обов`язки як вищих керівників краю: вас для цього люди вибрали, а іншого президент призначив. До речі, коли в Авдіївці почалися бої, Петро Порошенко навіть перервав офіційний візит до Німеччини і повернувся в Україну.
А ви, негідні називатися лідерами, не те що від сніданку не відмовилися, а й навіть від розваг після нього. Ви досі насолоджуєтеся усіма принадами американського життя, коли українці в Авдіївці віддають власні життя за те, аби вам добре було.
І насамкінець. А може, ви б не поверталися до нас з тієї Америки? Ми ж без вас даємо собі раду навіть у скрутний, тривожний і небезпечний час. Залишайтеся там, нам легше і дешевше буде. А ми без вас і ворога розіб`ємо, і Крим визволимо, і справжню Україну збудуємо - велику потугу Європи і світу.
Тоді до нашого президента на сніданки з Америки всі Джони їхати будуть.
Ось такі думки мене обсіли дорогою від Чернівців до Авдіївки.
Дорогі Івани, які зараз в Америці: у нас з вами стеляться різні дороги в цей час: моя - на Схід, ваша на Захід. Я їду туди, де сонце сходить і починається день. Ви ж там, де воно заходить і настає ніч. У мене все попереду. У вас усе вже позаду.
Кожен сам собі вибрав дорогу. Коли дійдете до її кінця, не нарікайте на когось. Тільки на себе. Бо у суворий час, воєнний час нація вибрала автомат для боротьби з ворогом. А ви вибрали ложку для сніданку з Трампом.
Тож не подавіться…
Ольга КОБЕВКО, депутат Чернівецької обласної ради, лікар-волонтер
Авдіївка, 6.02.17 р.
«У кожного своя дорога: моя веде на війну в Авдіївку, Іванова - на сніданок в Америку», - Ольга Кобевко
P.S. Подібні думки і ще крутіші слова на адресу нашої влади висловлюють всі волонтери та воїни, які захищають Україну на Донбасі.
Р.Р.S. Разом з Олею на Донбас їхав Олег Р. Він не вперше на війні. Але про це нікому не розповідає. Взагалі не хоче, аби називали його прізвище. Він не красується перед фото- і кінокамерами. А робить ту роботу, яку мусить. Він не виходить щотижня на прес-конференції. А на волонтерство. Між поїздками на війну їздить на будови за кордон. Там заробляє євро, купує на них ліки, продукти і везе на фронт. Про нього не пишуть в газетах, його не показують по ТБ. Там інші красуються. А Олег завжди на передовій. Там, де найгарячіше і де він найпотрібніший. Коли наші війська потрапили у казан біля Дебальцевого (саме там загинув Герой лікар Владислав Трепко), Олег проявив справжній героїзм. Беззбройним, без бронежилета він добровільно в`їхав у зону боїв і під обстрілами «Градів» кілька тижнів вивозив поранених воїнів. Після закінчення боїв Олег знову виїхав за кордон заробляти на нову поїздку.
Саме тоді, коли Ольга з Олегом під’їжджали до Авдіївки, з Вашингтона надійшла новина, що наші «снідальники» біля Трампа 22 рази відтискалися від землі перед Капітолієм. Дізнавшись про це, Олег сумно посміхнувся: у нього свій флеш-моб на цей рахунок - саме 22 рази він відправлявся на фронт…

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