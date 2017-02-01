Меморіальні дошки Віталію Чунтулу та Станіславу Мамчію відкриють у Чернівцях

Дві меморіальні дошки загиблим Героям АТО відкриють у Чернівцях.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
20 лютого о 12.30 у ЗОШ №16 на вулиці Білоруській, 77 таким чином вшанують пам’ять Віталія Манолійовича Чунтула. Він був оператором-радіотелефоністом розвідувального відділення спостереження розвідувального взводу спостереження військової частини В2803. Віталій Чунтул загинув 23 липня 2016 року при виконанні бойового завдання в районі села Гнутове біля Маріуполя.
21 лютого о 12.00 у ЗОШ №19 на вулиці Хотинській, 23 відкриють пам’ятну дошку Станіславу Юрійовичу Мамчію. Він пройшов службу у зоні антитерористичної операції у складі 81-ї аеромобільної бригади Збройних Сил України, захищав східні кордони нашої держави від російської агресії. Станіслав Мамчій загинув 13 липня 2016 року при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області. Герої не вмирають!