Власний автомобіль розчавив буковинця

16 лютого, близько 18 год. до чергової частини Сокирянського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера Романковецької амбулаторії про те, що на автодорозі Сокиряни – Чернівці, неподалік села Струмок, під час ремонту мікроавтобуса марки “Мерседес Спринтер”, був смертельно травмований житель міста Сокиряни, 1980 р.н.
Про це повідомляє nordbess-news.cv.ua
Як встановили згодом правоохоронці, молодий чоловік ремонтував автомобіль, і під час перебування під днищем транспортного засобу, схознув домкрат, а Мерседес притиснув його до землі та завдав травм, несумісних з життям. Ознак насильницької смерті на тілі небіжчика не виявлено. Ведеться слідство.