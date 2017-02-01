А ти вже випробував «Електронний кабінет платника податку»?

Чернівецька ОДПІ повідомляє, що через он-лайновий сервіс – «Електронний кабінет платника податків» кожний платник має змогу формувати податкову звітність у електронному вигляді в одному пакеті (декларація + додатки) та надсилати її до органів ДФС у режимі реального часу. Використовуючи електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків» кожен платник економить час та має змогу не лише підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді, але й переглядати дані про стан розрахунків з бюджетом.
Електронний кабінет платника податків - це персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він може без використання спеціально встановленого клієнтського застосування.
Вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
Відтепер модернізований сервіс включає дві функціональні частини:
- відкрита (загальнодоступна);
- приватна (особистий кабінет).
Користуватися функціоналом відкритої частини можна без ідентифікації особи (без використання електронного цифрового підпису).
Через відкриту частину платник має можливість:
- скористатися інформацією з реєстрів, що є загальнодоступними (дані про взяття на облік платників; дані реєстру платників ПДВ; дані реєстру страхувальників; дані реєстру платників єдиного податку; інформація про РРО; інформація про книги РРО);
- отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності (податковий календар);
- отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників (ЦОП);
- ознайомитись з новинами Державної фіскальної служби України;
- скористатися іншою корисною інформацією.
Робота з електронним сервісом у приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).
У приватній частині після ідентифікації особи надається можливість:
- скористатися індивідуальним податковим календарем;
- переглянути та перевірити свої облікові дані;
- створити запит для отримання інформації;
- подати реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, заяву про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;
- направити листа до органу ДФС;
- переглянути стан розрахунків з бюджетом;
- зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- скористатися сервісами системи «Електронного адміністрування ПДВ» (для платників ПДВ).
Фізичним особам після ідентифікації також надано можливість за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі (особистий кабінет – «Стан розрахунків з бюджетом»).
Дізнатись про роботу модернізованого кабінету можна ознайомившись з інструкцією користувача або переглянувши відео інструкцію за посиланням http://ezvit.net/electroniu_kabinet_platnuka.php.