Чернівецькі волонтери готують для бійців АТО страви «на замовлення»

Чернівецькі «Волонтери за Батьківщину» перебувають на постійному зв’язку з бійцями на Сході України і готують вантажі, передачі і посилки для захисників, враховуючи нагальні потреби тих і практично виконуючи їх замовлення.
Як повідомляє прес-служба обласної парторганізації ВО «Батьківщина», чергове замовлення воякам доставив священик-волонтер Василь Гасинець уже вчора.
«З Божою допомогою наші славні воїни світла, добра, справедливості і майбутнього України вже зараз їстимуть на здоров’я, – каже волонтерка Лідія Гаїна. – Коли отець Василь їде на війну (а це майже кожних десять днів), то окрім замовлення військового призначення, хлопці завжди просять буковинських голубців і вареників з різною начинкою. І ми від щирого серця це виконуємо».
Цього разу бійці отримали 12 відер голубців та 16 відер вареників, чотири ящики закруток – салатів, огірків, квашеної капусти. І в цей же день волонтери відправили бійцям чергову посилку, в яку окрім смаколиків запакували рації та батарейки.