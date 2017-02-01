ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПУСУ ВІДВІДАЛИ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК У ЧЕРНІВЦЯХ

Вчора волонтери Національного Корпусу міста Чернівці завітали в дитячий будинок.
Метою візиту було поспілкуватися з дітьми. Окрім цього, активістами Чернівецького осередку було передано дитячому будинку солодощі та фрукти.
Дітки так зраділи нашому візиту, що не хотіли нас відпускати, адже їм так не вистачає дорослого спілкування. Тому не вагаючись ми залишились на довше.
Ми хочемо всім нагадати, що діти – це майбутнє нашої Nації, майбутнє держави. І якщо у дитини немає батьків, то наше завдання надати їй можливість розвиватися і відчувати себе невід'ємною частиною суспільства.
Ми також закликаємо усіх знаходити час на елементарне спілкування з дітьми,що позбавлені батьківського піклування.