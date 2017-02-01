У Чернівцях розглянули питання прозорості надання державної підтримки політичним партіям

Про рецепти протидії політичній корупції йшлося 16 лютого 2017 р. в Українському Народному Домі під час круглого столу, організованого Чернівецькою громадською організацією «Комітет виборців». Захід відбувся в рамках проекту "Моніторинг прозорості надання державної підтримки політичним партіям", який реалізується ВГО «Комітет виборців України» у співпраці з Національним демократичним інститутом міжнародних відносин та за фінансової підтримки Уряду Канади. Організатори мали на меті висвітлити результати анкетування місцевих організацій політичних партій Чернівецької області щодо оренди приміщень комунальної власності, а також ознайомити учасників круглого столу – представників політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації – з ініційованим КВУ проектом Закону України «Про внесення змін до законів України щодо цільового використання державного фінансування статутної діяльності політичних партій».

Про це повідомляє ЧОГО Комітет виборців.

Серед питань, які викликали дискусію – яким чином мають розподілятися кошти, виділені державою для діяльності політичних партій, за яким принципом мають надаватися в оренду політичним партіям приміщення для офісів місцевих організацій і як забезпечити прозорість цього процесу.

Практичні всі учасники погодилися з тим, що партійні осередки повинні мати приміщення для роботи із виборцями, розташованих у зручному для громадян місці.

Було зазначено, що більша частина коштів, передбачених на статутну діяльність партій, осідає в «центрі», хоча було б доцільно спрямовувати їх саме на регіони. Поряд з тим, як зауважив присутній на заході народний депутат України Максим Бурбак, не всі партії мають осередки, зареєстровані як юридичні особи. Окрім того, він зазначив, що НАЗК повинно надати роз’яснення окремих положень закону про політичні партії, зокрема, чітко визначити поняття «статутна діяльність».

За словами члена виконавчого комітету Чернівецької міської ради, голови регіонального осередку «Самопомочі» Андрія Рогатюка, приміщення політичним партіям повинні надаватися на комерційних умовах (через аукціон). Він також висловив думку про доцільність надання окремого приміщення для громадських приймалень усіх політичних партій. Зважаючи на те, що приймальні за своєю суттю є схожими на центри надання послуг, для цього можна використовувати приміщення обласної та міської рад, ЖРЕПів, бібліотек тощо – це буде зручно і доступно для громадян.

Для запобігання політичної корупції необхідний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів з боку Державної аудиторської служби і Рахункової палати, зауважив Ярослав Кирпушко, директор Буковинської агенції реконструкції і розвитку. Він також зазначив, що під час передачі комунального майна в оренду неприбутковим організаціям (в тому числі політичним партіям), необхідно провести чітку диференціацію між партіями, які отримують бюджетні кошти, новоствореними партіями, а також громадськими та благодійними організаціями.

Андрій Гев’юк, керівник громадської організації «Буковина інноваційна», поінформував учасників заходу про те, що вже незабаром почне діяти електронний сервіс, де буде розміщено інформацію про всі об’єкти комунальної власності міста, які планують здавати в оренду на комерційних умовах, а також про такі приміщення, які знаходяться в оренді. Це дасть змогу забезпечити прозорість механізму оренди в Чернівцях.

За результатами круглого столу Комітет виборців виходить з наступними пропозиціями:

1) партіям заборонено витрачати гроші з держбюджету на політичну рекламу (зараз ми маємо інформацію, що «Самопоміч» із 42,6 млн. грн. держфінансування, 22,7 млн. витратила на ЗМІ (з них 17 млн. – на власну газету). На рекламу витрачала й Радикальна партія Олега Ляшка, про що публічно повідомляли її лідери. Є підозри, що гроші «Народного Фронту» також були направлені на ЗМІ. Адже в грудні ми бачили масштабну інформаційну кампанію по телебаченню. Така ситуація не сприяє розвитку партій, тому ми пропонуємо її змінити, заборонивши проведення рекламних кампаній за кошти платників податків;

2) ми чітко встановлюємо перелік того, на що партії можуть витрачати кошти (ключове – це робота із виборцями та навчання власних партійців. Це можуть бути гроші на оренду офісів, зарплати апарату, створення аналітичних центрів при партіях);

3) ми передбачаємо, що 70% коштів партія має направити на розвиток її місцевих осередків і лише 30% залишаються в центрі. Думаю представники партій, які беруть участь в нашому заході, підтримають таку ініціативу. Це сприятиме реєстрації осередків як юридичних осіб (щоб кошти надходили на відповідний рахунок) і загалом підвищить якість мережі партій.

За нецільове використання коштів у законопроекті передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність. Також НАЗК може зупинити держфінансування партії, якщо буде встановлено відповідні факти.