Великі зміни чекають велику партію БПП «Солідарність» у Чернівецькій області

Тут почали міняти всіх на всіх. На сесії Чернівецької міськради оголосили про те, що Наталія Якимчук вже не є головою фракції БПП «Солідарність». Замість неї став головою Василь Максимюк. Днями чекаємо міської конференції партії, де, можливо, буде обрано головою міськкому партії Василя Сидоровича.
Грядуть зміни у керівництві обласної організації партії Петра Порошенка.
Голова обкому Володимир Куліш піде служити у якесь міністерство до Києва. На його місце мітив Михайло Павлюк. Але він, всупереч рішенню партії, висунув себе на посаду першого заступника голови ОДА. Тому його кандидатура не розглядається. До речі, якщо підтвердяться окремі факти скандального висування Михайла, то він може позбутися й членства у партії.
Головою обкому партії БПП «Солідарність» може стати…
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