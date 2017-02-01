Поліція досі не знайшла викраденого у Чернівцях львівського волонтера

Правоохоронці досі не знайшли викраденого у Чернівцях у жовтні 2016 року львівського волонтера Петра Кондрака.
Як повідомляє сайт galinfo.com.ua, слідчі у справі про зникнення чоловіка серед версій назвали законне або незаконне затримання співробітниками правоохоронних органів Львова. Про це йдеться у офіційній відповіді слідчих дружині зниклого львів’янина.
"У вказаному кримінальному проваджені поряд з іншими висунута слідча версія про те, що Кондрака П.П. могли затримати як законно, так і незаконно співробітники правоохоронних органів.
На цей час у кримінальному провадженні відповідно до плану досудового розслідування проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії, в тім числі й ті, які направлені на відпрацювання вказаної вище слідчої версії", - йдеться в листі.
Нагадаємо, львів’янина Петра Кондрака, якого 12 жовтня викрали невідомі поруч з готелем "Буковина" в Чернівцях, досі не знайшли. Жодної інформації про місце його перебуваннях наразі невідомо.
Як зазначила Оксана Кондрак, її чоловік поїхав в Чернівці на автомобілі своєї сестри. "Він не сказав, які саме він має там справи. Я думаю, він мав підвезти туди когось або комусь допомогти", - розповідає вона.
Чоловіка викрали невідомі особи в камуфляжній формі близько 19:30 в середу 12 жовтня. Викрадачі були у масках і були озброєні автоматами.
"Викрадення відбулося на рівні спецоперації. Але жодні силові відомства України та, зокрема, Чернівецької області, факту затримання не підтвердили", - написала у Facebook сестра викраденого чоловіка Лілія Якимець.Джерело