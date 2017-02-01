МЕДИКИ ВИПАДКОВО ВРЯТУВАЛИ ВІД САМОГУБСТВА ШКОЛЯРКУ З «ГРУПИ СМЕРТІ»

В Івано-Франківську лікарі випадково врятували 13-річну школярку від суїциду. До лікарні дівчина потрапила з гіпертонічним кризом. Окрім підвищеного тиску, медики помітили на руці дівчини дивні мітки. Це був вирізаний, а потім прокреслений маркером кит. А також дата – 10.02 і час – 4.20. Схвильований персонал викликав поліцію.Як виявилося, школярка виконувала завдання «групи смерті» в контакті. Мітки були часом, коли дівчина мала вчинити самогубство, повідомляє «Високий замок».«Старанна учениця елітної школи потрапила в лікарню за тиждень до години Х. З великими труднощами вдалося її розговорити. Дівчинка вороже налаштована до оточуючих. Вона кричала, що всіх ненавидить. Вдалося поспілкуватися тільки наодинці. В присутності мами вона відмовлялася говорити. Між ними віддалені стосунки. Зі школяркою не те що важко, а страшно було спілкуватися. Згодом дівчинка розповіла, що означає дата на її руці. А також про куратора однієї з таких груп у соцмережах. Він диктував, що саме потрібно робити. Однак дівчину заблокували, так як вона перебувала в лікарні і завдання не виконувала», – розповіла начальник сектору ювенальної превенції УПД поліції в області Алла Бойчук.Зізнання дівчинки збентежили поліцейських. Дівчинка розповіла від початку і до кінця про масове смертельне захоплення серед молоді. А також про саму роботу «груп смерті». Так як акаунт школярки заблокували, відновити листування неможливо.Кіберполіція відразу виявила 200 сторінок учасників. 7 із них – з Івано-Франківська. З цими дітьми працюватимуть правоохоронці. Це члени двох спільнот – «Синій кит» і «Море китів».Нині слідчі намагаються встановити зв’язок із кураторами смертельних груп. Поліція звернулася до адміністраторів «Вконтакте». Спільноти заблокували. Однак на їх місці з’явилися нові.«З дітьми постійно працює маніпулятор. Завдання дають о 4.20 ранку. Це невипадково, адже дитина у сонливому стані. Не може нормально реагувати. Увесь час дітям розповідають, що вони нікому не потрібні. Єдиний вихід – самогубство. Померти повинні перед веб-камерою. Потім це відео організатори продають на канали в мережі Інтернет або Darknet. На них заробляють так само, як на роликах в Youtube», - розказують правоохоронці.Зі слів колишньої учасниці Ангеліни, у «гру» приймають не всіх. Лише тих, хто доведе своє бажання померти. Сторінки кандидатів куратори довго моніторять. Якщо знаходять підтвердження наміру накласти на себе руки, приймають в групу. Це повинні бути депресивні записи, музика, фото. «Прилетить синій кит і забере тебе в тихий дім» – так вони пишуть. Після прийому до спільноти з гравцем переписуються. Висилають 50 завдань, які той повинен виконати. А це по одному в день. Після виконаного завдання учасники надсилають фото або відео.Правоохоронці дали поради батькам, які допоможуть запобігти суїцидальні наміри.«Найперше – приділяти увагу дітям. Перевіряти, чи немає ніяких порізів. У разі чого з’ясовувати звідки вони. Особливо, якщо зображений кит. Перевіряти аккаунти дитини та її групи в соцмережах. Звертати увагу на коло спілкування дитини. Контролювати, які фото- і відеофайли знаходяться в її гаджетах. Встановити функцію «батьківський контроль».Як повідомлялося, у самогубствах двох волинських школярок журналісти виявили слід «груп смерті». Нагадаємо, у 2015 році майже за місяць у селі Баїв Луцького району повісилося дві школярки. Правоохоронці вважали, що між цими самогубствами є зв’язок, оскільки дівчата були подругами. Одна з них, одинадцятикласниця, померла через повішення 31 жовтня, на Хелоувін, а друга, 14-річна дев'ятикласниця, - 24-го листопада. Дівчатка залишили передсмертні записки.Журналісти дослідили історію самогубства школярок Валі та Наталії з села Баїв. Виявляється, одна з дівчат незадовго до смерті зізналася, що захопилася не зовсім звичайною книгою і була учасницею депресивних груп у соцмережах.Варто додати, що Донеччині врятували учасника “групи смерті” в соцмережі. Хлопець виконав усі завдання. Останнім було самогубство.Окрім того, у Херсонській області поліція запобігла самогубствам двох 17-річних дівчат, які пішли із дому через смертельну гру. З'ясувалося, що дівчата були зареєстровані в Інтернет-грі "Разбуди меня в 04:20", кінцевою метою якої є скоєння самогубства учасником.