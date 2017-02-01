МЕДИКИ ВИПАДКОВО ВРЯТУВАЛИ ВІД САМОГУБСТВА ШКОЛЯРКУ З «ГРУПИ СМЕРТІ»

В Івано-Франківську лікарі випадково врятували 13-річну школярку від суїциду. До лікарні дівчина потрапила з гіпертонічним кризом. Окрім підвищеного тиску, медики помітили на руці дівчини дивні мітки. Це був вирізаний, а потім прокреслений маркером кит. А також дата – 10.02 і час – 4.20. Схвильований персонал викликав поліцію.
Як виявилося, школярка виконувала завдання «групи смерті» в контакті. Мітки були часом, коли дівчина мала вчинити самогубство, повідомляє «Високий замок».
«Старанна учениця елітної школи потрапила в лікарню за тиждень до години Х. З великими труднощами вдалося її розговорити. Дівчинка вороже налаштована до оточуючих. Вона кричала, що всіх ненавидить. Вдалося поспілкуватися тільки наодинці. В присутності мами вона відмовлялася говорити. Між ними віддалені стосунки. Зі школяркою не те що важко, а страшно було спілкуватися. Згодом дівчинка розповіла, що означає дата на її руці. А також про куратора однієї з таких груп у соцмережах. Він диктував, що саме потрібно робити. Однак дівчину заблокували, так як вона перебувала в лікарні і завдання не виконувала», – розповіла начальник сектору ювенальної превенції УПД поліції в області Алла Бойчук.
Зізнання дівчинки збентежили поліцейських. Дівчинка розповіла від початку і до кінця про масове смертельне захоплення серед молоді. А також про саму роботу «груп смерті». Так як акаунт школярки заблокували, відновити листування неможливо.
Кіберполіція відразу виявила 200 сторінок учасників. 7 із них – з Івано-Франківська. З цими дітьми працюватимуть правоохоронці. Це члени двох спільнот – «Синій кит» і «Море китів».
Нині слідчі намагаються встановити зв’язок із кураторами смертельних груп. Поліція звернулася до адміністраторів «Вконтакте». Спільноти заблокували. Однак на їх місці з’явилися нові.
«З дітьми постійно працює маніпулятор. Завдання дають о 4.20 ранку. Це невипадково, адже дитина у сонливому стані. Не може нормально реагувати. Увесь час дітям розповідають, що вони нікому не потрібні. Єдиний вихід – самогубство. Померти повинні перед веб-камерою. Потім це відео організатори продають на канали в мережі Інтернет або Darknet. На них заробляють так само, як на роликах в Youtube», - розказують правоохоронці.
Зі слів колишньої учасниці Ангеліни, у «гру» приймають не всіх. Лише тих, хто доведе своє бажання померти. Сторінки кандидатів куратори довго моніторять. Якщо знаходять підтвердження наміру накласти на себе руки, приймають в групу. Це повинні бути депресивні записи, музика, фото. «Прилетить синій кит і забере тебе в тихий дім» – так вони пишуть. Після прийому до спільноти з гравцем переписуються. Висилають 50 завдань, які той повинен виконати. А це по одному в день. Після виконаного завдання учасники надсилають фото або відео.
Правоохоронці дали поради батькам, які допоможуть запобігти суїцидальні наміри.
«Найперше – приділяти увагу дітям. Перевіряти, чи немає ніяких порізів. У разі чого з’ясовувати звідки вони. Особливо, якщо зображений кит. Перевіряти аккаунти дитини та її групи в соцмережах. Звертати увагу на коло спілкування дитини. Контролювати, які фото- і відеофайли знаходяться в її гаджетах. Встановити функцію «батьківський контроль».
Як повідомлялося, у самогубствах двох волинських школярок журналісти виявили слід «груп смерті». Нагадаємо, у 2015 році майже за місяць у селі Баїв Луцького району повісилося дві школярки. Правоохоронці вважали, що між цими самогубствами є зв’язок, оскільки дівчата були подругами. Одна з них, одинадцятикласниця, померла через повішення 31 жовтня, на Хелоувін, а друга, 14-річна дев'ятикласниця, - 24-го листопада. Дівчатка залишили передсмертні записки.
Журналісти дослідили історію самогубства школярок Валі та Наталії з села Баїв. Виявляється, одна з дівчат незадовго до смерті зізналася, що захопилася не зовсім звичайною книгою і була учасницею депресивних груп у соцмережах.
Варто додати, що Донеччині врятували учасника “групи смерті” в соцмережі. Хлопець виконав усі завдання. Останнім було самогубство.
Окрім того, у Херсонській області поліція запобігла самогубствам двох 17-річних дівчат, які пішли із дому через смертельну гру. З'ясувалося, що дівчата були зареєстровані в Інтернет-грі "Разбуди меня в 04:20", кінцевою метою якої є скоєння самогубства учасником.