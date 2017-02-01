Шокуюча новина з Запорізької ТЕС

За інформацією з достовірних джерел, вчора та сьогодні вночі, з Запорізької ТЕС, що знаходиться за 3 км від Енергодара, масово вивозили вугілля.
Варіант лише 1: Створюється штучний дефіцит для дискредитації Блокади, адже Запорізька ТЕС найпотужніша за встановленою електричною потужністю теплоелектростанція України.
Вона забезпечує електроенергією економіки південних областей України. І да - разом з разом із Придніпровською та Криворізькою ТЕС, вона входить до складу енергогенеруючої компанії ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", що належить Рінату Ахмєтову. Завіса.
Назар Приходько