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Задекларувати доходи можна особисто, поштою, або електронкою

11:39
16 лютого

105-літня буковинка відкрила секрет довголіття

11:31
16 лютого

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Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:02
16 лютого

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11:01
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Заробляєте репетиторством – подайте декларацію

11:00
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На українсько-румунському кордоні затримали латвійця із наркотиками

14:55
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13:30
15 лютого

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Авто на біопаливі - знижка для автовласника

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Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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Що, Де, Коли
16 лютого о 12:00
У Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться прес-конференція за участю кураторки Літературного целанівського центру Анастасії Фаєр.
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
16 лютого о 14:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу».
Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).
16 лютого о 18:30
У Центральному палаці культури (Театральна, 5 малий зал 2 - й поверх) відбудеться творчий вечір буковинської письменниці Маріанни Гончарової.
16 лютого о 18:30
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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Ахметов погрожує Україні

Сьогодні, 15:04 / Коментарів: 0
Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.
Уже на патріотів посилали спецназ. Зав`язалася бійка з поліцією, якою командував генерал Амброськін. Блокадники зупинили по дорозі на Бахмут автобус з тітушками, який супроводжувала поліція на чолі з Амброськіним. Ветеран АТО врізав поліцаю по обличчю (той сам його попросив). Тітушок прогнали. На допомогу блокадникам піднімаються всі прогресивні люди України. З передової йдуть військові. Навіть зі зброєю, волонтери.
Спочатку ніяк не могли усвідомити ні в Україні, ані у світі простих речей. Як можна вести війну із загарбниками і у той же час з ними торгувати?! Це уже не цинізм, а справжня зрада України.
Тому УНА-УНСО недавно виступила із жорстокою, але справедливою заявою щодо блокування залізниць. Першим пунктом вимог цієї заяви визначено:
«1. В найкоротший термін забезпечити повну блокаду торгівлі не тільки з окупантами на лінії розмежування, а й безпосередньо на кордоні з країною-агресором - Росією».
У час блокади з`ясувалося, що вся комерція і торгівля вугіллям з окупованими територіями проводиться Ахметовим. Тільки він одержує надприбутки від «торгівлі на крові українців». Кілька тижнів блокади завдають збитків олігархові. А він цього не прощає. Ні блокувальникам, ні уряду, ні Україні. Він погрожує зупинити ТЕЦ, які контролює. Хоче кинути державу в холод, хаос…
Днями відбулася зустріч Ахметова з Кононенком, Парубієм та іншими можновладцями. Про це пишуть українські Інтернет-сайти.
Ахметов поставив ультиматум: свої ТЕЦ він буде заправляти тільки своїм вугіллям з окупованих територій. Купувати його на державних шахтах, підконтрольних Україні, категорично відмовився. І погрожує зупинити свої ТЕЦ.
Влада ведеться на погрози. Бо, можливо, причетна до функціонування схем, які фінансують бізнес не тільки Ахметова, а й олігархів при керівництві державою.
Ми пам`ятаємо, як нас обманювали, що вугілля в Україну надходить з ПАР через Роттердам. Це була велика брехня. Ахметов ганяв вагони з ЛНР і ДНР через підприємства сина Януковича Олександра.
А Роттердам був потрібен тільки для того, аби різко підняти ціну на вугілля і отримати надприбутки. В адміністрації президента хитро придумана формула «Роттердам+». Вона передбачала підняття ціни на вугілля після перетину зони розмежування з ОРДЛО. Собівартість там тонни вугілля - 600 гривень. А на підконтрольних Україні територіях - 1800 грн./т.
Як не дивно, і міністр Насалик, і прем`єр-міністр Гройсман, і депутати коаліційних фракцій активно стали на захист Ахметова і його схем збагачення «на крові патріотів». Вони агресивно засуджують тих, хто ці схеми спробував зламати, - ветеранів АТО, які блокують залізничні колії.
Для перебивки. Я категорично проти того, аби руйнували залізниці на нашій території. Краще б диверсії проводилися на території, окупованій Росією. Там вести партизанську війну, підривати колії, пускати під укіс поїзди, які везуть Ахметову прибутки, а Україні - смерть і розруху.
Але я також проти того, аби патріотів на коліях Донбасу обзивали «рукою Кремля» і т. п. Вони щиро, сміливо і мужньо захищають Україну і не дозволяють олігархам збагачуватися на крові патріотів.
Вже були спроби силовим методом допомогти Ахметову розблокувати колії. Але ветерани АТО - це не беззбройні студенти на Майдані у листопаді 2013 року. Вони дали зрозуміти, що мають чим і вміють захистити себе і правдиву справу. Тим паче, що на допомогу їм завжди підтягуються побратими з добробатів і навіть зі ЗСУ. Воїни АТО вже зрозуміли, що на їхній крові, на їхніх смертях збагачуються негідники.
Погрози Ахметова зупинити ТЕЦ не мають під собою основи. Бо запасів вугілля вистачає тільки до кінця березня. А за критичної ситуації необхідно активізувати Новодністровську ГАЕС та Бурштинську електричну систему. Там енергія дешевша і її вистачає для України. Адже саме звідти зараз електрику продають за кордон. І знову ж таки, збагачуються від цього різні ахметови і фірташі.
Своїми погрозами Україні Ахметов викликав гнів і людську ненависть на свою голову і собі подібних.
В Україні поширюється рух за негайну націоналізацію всіх енергетичних об`єктів і систем.
Російські власники обленерго, українські олігархи повинні у найближчий час віддати у руки держави всі електростанції та всю енергетичну систему України.
Приклад Привату Коломойського повинен нам стати добрим уроком збереження держави і нації.

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