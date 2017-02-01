На Буковині стартував проект для молоді «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього»

Щороку певна частина випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів звертається до центрів зайнятості краю за сприянням у пошуку роботи. Для упередження молодіжного безробіття, підвищення конкурентоспроможності юнаків і дівчат із дипломами на ринку праці та якнайшвидшого працевлаштування молодих фахівців Чернівецька обласна служба зайнятості впроваджує проект «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього». Його завдання – навчити молодь сучасних технологій пошуку роботи. Про це повідомляє директор обласного центр зайнятості Роман Криган.
– Молодь прагне працювати. Однак через брак досвіду, причому не тільки професійного, а й життєвого, їй важко нарівні з іншими конкурувати на ринку праці. Тому служба зайнятості постійно приділяє особливу увагу безробітним молодим людям й тим, хто ще навчається, та підтримує їхнє прагнення до роботи, – наголошує Роман Криган.
У рамках проекту впродовж січня-лютого цього року в Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки, Чернівецькому професійному ліцеї автомобільного сервісу, Чернівецькому професійному ліцеї залізничного транспорту, Чернівецькому коледжі дизайну та економіки, Глибоцькому професійному ліцеї та Вищому професійному училищі №24 м.Заставна відбулися інтерактивні лекції на тему «Сучасні методи пошуку роботи». До заходів залучали учнів випускних груп.
Молоді люди знайомляться з сучасними методами пошуку роботи, розглядають портфоліо, детально зупиняються на особливостях складання резюме, отримують поради й практичну допомогу в записі відео-резюме та основні правила співбесіди з роботодавцем. Фахівці служби зайнятості пропонують майбутнім випускникам буклети, в яких міститься вичерпна інформація щодо пошуку роботи.
У рамках проекту до заходів, спрямованих на популяризацію сучасних технологій пошуку роботи, планується залучити всі професійно-технічні навчальні заклади області. Впродовж січня-лютого до заходів залучили майже 500 осіб.