Чернівецьке ОУЛМГ нагадує правила здачі екзаменів для отримання "Посвідчення мисливця"

Складання і спитів для отримання «Посвідчення мисливця» жителями які зареєстровані на територі їЧернівецької області, здійснюється щовівторка та щоп’ятниці з 9:00 до 13:00 год., за адресою:
м. Чернівці, вул. Руська, 203А.
Довідки за тел. (0372) 55-28-66
електронна пошта: liscvoulmg@i.ua
Складання іспитів, видача «Посвідчень мисливця» та контрольних карток обліку добутої дичини й порушень правил полювання для громадян України, зареєстрованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці здійснюються за адресами територіальних органів Держлісагентства.
Перелік необхідних документів для отримання «Посвідченнямисливця»:
◄ заява
◄ анкета мисливця
◄ паспорт громадянина України
◄ дві кольоров іфотокартки 3х4
Обмін контрольних карток обліку добутої дичини й порушень правил полювання здійснюється за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 203А
Графікроботи:
Понеділок – Четвер з 9-00 до 18-00
П’ятниця з 9-00 до 17-00
Надання адміністративної послуги здійснюється на платній основі.