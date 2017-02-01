Оподаткування спадщини

Відповідно до норм Податкового кодексу України, спадок, отриманий резидентом в Україні та за кордоном є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
Власність, успадкована від члена сім’ї І-го ступеня споріднення, оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.
Громадянин, який отримує спадщину від члена сім'ї ІІ-го ступеня споріднення, сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості успадкованого.
Якщо ж громадянин отримав спадок із-за кордону (від нерезидента), то ставка податку становить 18%.
Відповідальними за сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету є спадкоємці, які отримали спадщину.
Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України членами сім’ї фізичної особи І-го ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Решта членів сім’ї фізичної особи вважаються такими, які мають ІІ-й ступінь споріднення.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ