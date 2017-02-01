105-літня буковинка відкрила секрет довголіття

Домніка Смекало із села Слобода-Комарівці, що на Буковині, ніколи не вживає ліків та не втрачає оптимізму, що дозволило їй прожити до 105 років.
За словами невістки Домніки, жінка ніколи ні з ким не сварилася й була справжньою оптимісткою.
"Мама завжди була дуже життєрадісною й доброю, ніколи ні з ким не сварилася. А ще мала унікальну здібність не перейматися через дрібниці. Буває, я хвилююся, поспішаю, а вона спокійно скаже: "Доню, Бог добрий, все владнає". І так усе й ставалося. Оця її віра та внутрішній спокій, мабуть, допомогли їй дожити до такого поважного віку. Вона ніколи не втрачала оптимізму та віри. Ніколи не сердиться, завжди має гарний настрій", – розповіла вона.
Також невістка зазначила, що Домніка ніколи не вживає пігулок. А по допомогу до лікарів зверталася лише раз – коли їй видаляли апендицит.
"Мама завжди сама збирала трави, добре на них розумілася. Коли боліла голова – заварювала собі м'яту, а якщо підвищувався тиск – конюшину, проти болю в животі – льон", – зазначила вона.
джерело: obozrevatel