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Новини
14:09
16 лютого

На Буковині стартував проект для молоді «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього»

14:05
16 лютого

Чернівецьке ОУЛМГ нагадує правила здачі екзаменів для отримання "Посвідчення мисливця"

12:50
16 лютого

Оподаткування спадщини

12:49
16 лютого

Соціальний внесок чернівецьких працедавців у січні склав майже 75 мільйонів

12:48
16 лютого

Задекларувати доходи можна особисто, поштою, або електронкою

11:39
16 лютого

105-літня буковинка відкрила секрет довголіття

11:31
16 лютого

Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

11:21
16 лютого

Центр Чернівців сьогодні частково без води

11:04
16 лютого

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:02
16 лютого

Цьогоріч 78 чернівчан відмовились від «конвертів»

11:01
16 лютого

Заробляєте репетиторством – подайте декларацію

11:00
16 лютого

Обережно, ожеледиця!

10:57
16 лютого

На українсько-румунському кордоні затримали латвійця із наркотиками

14:55
15 лютого

У Чернівцях проходитиме акція "Допомогти може кожен"

14:06
15 лютого

Мікроавтобус запакований цигарками буковинець зберігав на приватному подвір’ї

14:01
15 лютого

На Сторожинеччині горіла сільська школа

13:41
15 лютого

Бізнес Чернівців направив на соціальні виплати майже 75 мільйонів ЄСВ

13:40
15 лютого

Останній день сплати ПДФО та військового збору загальносистемниками – 17 лютого

13:32
15 лютого

Перші задекларовані мільйони в Чернівцях

13:31
15 лютого

Цьогоріч 78 чернівчан відмовились від «конвертів»

13:30
15 лютого

Здавати в оренду нерухомість можна без реєстрації підприємцем

13:29
15 лютого

Аніматори та конферансьє теж мають сплачувати податки

18:24
14 лютого

Фекалії у колодязі

13:13
14 лютого

Мобілізовані працівники не враховуються при розрахунку кількості найманих осіб для спрощенців

13:06
14 лютого

Авто на біопаливі - знижка для автовласника

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Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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Що, Де, Коли
16 лютого о 12:00
У Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться прес-конференція за участю кураторки Літературного целанівського центру Анастасії Фаєр.
16 лютого о 12.20
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 301) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою впровадження нового проекту «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Після цього відбудеться підхід до преси за участю представників крайової влади, Аташе Австрійської республіки в Україні, керівництва проекту ПРООН.
16 лютого о 14:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться зустріч з учасниками євромайдану та членами родин Героїв Небесної Сотні«Герої нашого часу».
Адреса: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал).
16 лютого о 18:30
У Центральному палаці культури (Театральна, 5 малий зал 2 - й поверх) відбудеться творчий вечір буковинської письменниці Маріанни Гончарової.
16 лютого о 18:30
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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105-літня буковинка відкрила секрет довголіття

Сьогодні, 11:39 / Коментарів: 0
105-літня буковинка відкрила секрет довголіття Домніка Смекало із села Слобода-Комарівці, що на Буковині, ніколи не вживає ліків та не втрачає оптимізму, що дозволило їй прожити до 105 років.

За словами невістки Домніки, жінка ніколи ні з ким не сварилася й була справжньою оптимісткою.
"Мама завжди була дуже життєрадісною й доброю, ніколи ні з ким не сварилася. А ще мала унікальну здібність не перейматися через дрібниці. Буває, я хвилююся, поспішаю, а вона спокійно скаже: "Доню, Бог добрий, все владнає". І так усе й ставалося. Оця її віра та внутрішній спокій, мабуть, допомогли їй дожити до такого поважного віку. Вона ніколи не втрачала оптимізму та віри. Ніколи не сердиться, завжди має гарний настрій", – розповіла вона.

Також невістка зазначила, що Домніка ніколи не вживає пігулок. А по допомогу до лікарів зверталася лише раз – коли їй видаляли апендицит.

"Мама завжди сама збирала трави, добре на них розумілася. Коли боліла голова – заварювала собі м'яту, а якщо підвищувався тиск – конюшину, проти болю в животі – льон", – зазначила вона.

джерело: obozrevatel
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