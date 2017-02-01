Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

Сенатор-республіканець Джон Маккейн відповів на питання президента США Дональда Трампа щодо Криму і закликав надати Україні летальну зброю.
Таким чином він відповів на питання Трампа, чи був Обама занадто м’яким щодо Росії, коли вона анексувала Крим.
"Так, він був занадто м'яким. Давайте оберемо інший курс разом: надамо Україні оборонне летальне озброєння і збережемо санкції проти Росії", – написав Маккейн.
Як повідомлялось, речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент США Дональд Трамп очікує, що Росія сприятиме деескалації конфлікту в Україні й "поверне Крим".
Також Спайсер зазначив, що санкційна політика Вашингтона у відношенні Москви залишиться незмінною.
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова на це заявила: "Ми свої території не повертаємо. Крим – це територія Російської Федерації".
Речник російського президента Дмитро Пєсков також заявив, що тема повернення Криму "не буде обговорюватися". Крім того, він закликав не вірити повідомленням про зв'язок команди Трампа з розвідкою РФ.
Як відомо, Росія анексувала АР Крим у лютому-березні 2014 року, скориставшись зі зміни влади в України внаслідок акцій протесту на Майдані. Спершу на півострів завели російських військових із технікою, потім 16 березня провели псевдореферендум, а вже 18 березня ставленики Кремля підписали "угоду" про входження Республіки Крим в РФ.
Цивілізований світ не визнає анексії Криму. США та Євросоюз наклали санкції на Росію – в особі окремих діячів і політиків, а також підприємств та установ.
джерело: УП