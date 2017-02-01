Цьогоріч 78 чернівчан відмовились від «конвертів»

Як розповів заступник начальника Чернівецької ОДПІ Віктор Гетьман, у січні цього року завдяки діям чернівецьких податківців спільно з іншими контролюючими органами із 78-ми громадянами працедавці оформили трудові договори.
Законом України від 21.12.2016 року №1801-VIІI «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір мінімальної заробітної плати у 2017 році встановлено на рівні 3200 гривень. Заробітна плата є основним джерелом доходів громадян. Нарахування цього доходу найманим працівникам роботодавцями у розмірах менше законодавчо встановленого рівня є порушенням чинного законодавства.
«У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення»,- підкреслив посадовець.
Працедавцям варто пам’ятати, що за порушення трудового законодавства при використанні найманої праці без офіційного оформлення, вони особисто несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Громадяни, які отримують зарплату «у конвертах», ризикують позбавити себе усіх соціальних гарантій.
Чернівецька ОДПІ просить небайдужих громадян повідомляти про випадки порушень трудового законодавства. Чекаємо письмових звернень за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А. Поінформувати про факти порушення законодавства про працю можна і за телефоном «гарячої лінії»: (0372) 54-60-00.