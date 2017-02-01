Обережно, ожеледиця!

У Чернівцях спостерігається низька температура повітря вночі та зранку. За таких умов на дорогах та автошляхах утворилася ожеледь. Саме тому Чернівецький міський відділ ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.
Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.
Шановні громадяни! Будьте пильними під час ожеледиці та пам’ятайте про власну безпеку.