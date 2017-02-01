Все геніальне - просте

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Донбасу:
-Влада на кожному кутку волає, що без вугілля з ДНР та ЛНР нашій енергетиці через два тижні настане каюк. А відтак зупиниться промисловість, настане холод, голод і повний морок...
Якщо це було б дійсно так, то невже ви думаєте, що керівництво ДНР та ЛНР саме не припинило б постачання вугілля в Україну і таким чином за кілька тижнів знищило б нашу промисловість, деморалізувало б армію, населення України і взяли б Україну голими руками..., всього навсього перерекривши нам постачання вугілля.
Як на мене - логіка в таких міркуваннях є. І нехай пояснять нам Порошенко з Гройсманом та Ахметовим: чому Кремль і терористи самі не перекриють нам постачання вугілля, якщо Україні без нього смерть?